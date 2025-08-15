¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Expo Rural paro universitario Festival del Mono Carayá
Expo Rural paro universitario Festival del Mono Carayá
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ROLANDO O. ACOSTA

Por El Litoral

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 00:00

ROLANDO O. ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. El Consejo Profesional de la Ingeniería Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Arq. Rolando Acosta. Rogamos una oración en su memoria y resignación a familiares y amigos expresando nuestros más sentidos pésames. c/287

ROLANDO ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. El Colegio Secundario Edgar Romero Maciel participa con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia y amigos en este difícil momento, extendiéndoles nuestras mas sinceras condolencias. Descansa en Paz querido Profe.

ROLANDO ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Sus amigos Sergio y Anna e hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando consuelo para su esposa Sandra y sus hijos Álvaro y Eliseo, elevando una oración en su memoria. c/340

ROLANDO OSCAR ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025.La Comunidad Educativa del Colegio Yapeyú participa con profundo pesar la partida del padre del alumno Eliseo Acosta. Acompañando a sus seres queridos en este momento de dolor y abraza con afecto a su esposa e hijos. Elevamos una oración en su memoria.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD