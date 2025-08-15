†

ROLANDO O. ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. El Consejo Profesional de la Ingeniería Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Arq. Rolando Acosta. Rogamos una oración en su memoria y resignación a familiares y amigos expresando nuestros más sentidos pésames. c/287

†

ROLANDO ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. El Colegio Secundario Edgar Romero Maciel participa con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia y amigos en este difícil momento, extendiéndoles nuestras mas sinceras condolencias. Descansa en Paz querido Profe.

†

ROLANDO ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Sus amigos Sergio y Anna e hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando consuelo para su esposa Sandra y sus hijos Álvaro y Eliseo, elevando una oración en su memoria. c/340

†

ROLANDO OSCAR ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025.La Comunidad Educativa del Colegio Yapeyú participa con profundo pesar la partida del padre del alumno Eliseo Acosta. Acompañando a sus seres queridos en este momento de dolor y abraza con afecto a su esposa e hijos. Elevamos una oración en su memoria.