Funebres

ALICIA LEONOR GÓMEZ SIERRA

Por El Litoral

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 00:00



Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Isabel Fruto, participa con hondo pesar su fallecimiento, y por este medio abraza a sus hijos. Tania, Constanza y René, y a todos sus seres queridos. Elevando oración para el descanso en paz de su amiga Blaqui. c/343

ALICIA GOMEZ SIERRA



Falleció el 14/08/2025. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y su Comisión Directiva participan con gran pesar el fallecimiento de la madre de la Escribana Tania Stucke. Acompañando a la colega y a su familia en tan doloroso momento. c/293

BLACKIE GÓMEZ SIERRA DE STUCKE



Falleció el 14/08/2025. Patricia, Malgor de Seoane Riera y familia, despiden con mucho cariño a Blackie, nuestra vecina ejemplar de tantos años. Vamos a extrañar su sonrisa cálida, cuando nos encontrábamos x el barrio. Acompañamos a toda la familia y pedimos una oración por su eterno descanso. c/294

