Funebres

PILAR CELIA MENDEZ (PINCA)

Por El Litoral

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 00:00

PILAR CELIA MENDEZ (PINCA)

Q.E.P.D.

Falleció el 15/08/2025. Su esposo, Miguel Marciano López, hijos Silvina, Marcela, Federico y Alicia participan esta sensible perdida. Sus restos serán cremados en el Parque del Recuerdo, previa ceremonia. c/348

PILAR CELIA MENDEZ (PINCA)

Q.E.P.D.

Falleció el 15/08/2025. Dotada de una vasta cultura, inteligencia y fino trato, se destacó nítidamente en los ámbitos en que le toco actuar. Su paso como académica en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, su exitosa trayectoria profesional cosecharon elogios de personalidades nacionales y extranjeras. Pero lo mas destacable, ha sido su profunda vocación humanista y su adhesión a la democracia, que rodeó todas sus acciones. Fue muy valiente cuando tuvo que afrontar las consecuencias. Fue una persona buena. Y feliz… Pinca te extrañaremos. c/348

PILAR CELIA MENDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 15/08/2025. El Arq. Javier Lubary y Flia participan con profundo pesar del fallecimiento de la querida PINKA. Acompañan en el dolor a Silvina y su Familia. Elevando oraciones en su memoria. Que descanse en Paz.

