JOSÉ CURATOLA

Por El Litoral

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 20/08/2025. Mariano Alfredo Jantus (h) y Rosana Magan de Jantus, participan con hondo pesar el fallecimiento del padre del Dr. Sergio Daniel Curatola. Ruegan una oración en su memoria. c/365

