JUAN BAUTISTA GALARZA

Q.E.P.D.

Falleció el 09/01/2026. La Comisión de Escribanos Noveles del Colegio Notarial de la Provincia de San Juan participa con profundo pesar por el fallecimiento del señor Juan Bautista Galarza, padre de nuestra querida colega y amiga Escribana Sofía Galarza. Acompañamos en este doloroso momento a su familia, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y expresando nuestras más sentidas condolencias, con la cercanía y el afecto de toda la comunidad notarial. c/974