Espínola Serial se consagró Curuzú de Oro 2025

La XXIV edición de los Premios Curuzú de los Milagros consagró a Ignacio Espínola Serial como el mejor deportista correntino de la temporada, al adjudicarse el Curuzú de Oro 2025, máximo galardón que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (CPDC).

Con apenas 17 años, el taekwondista protagonizó un año deportivo excepcional, consolidándose como una de las grandes proyecciones del deporte argentino. El juvenil correntino se colgó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en la categoría 58 kg de kyorugui, logro que marcó un hito en su joven carrera y lo ubicó en la elite continental.

A ese resultado se sumó la consagración como campeón del Torneo Clausura Nacional, competencia que le permitió clasificar a los Juegos Odesur Rosario 2026 y también asegurar su lugar en los Juegos Panamericanos de Mayores Lima 2027, confirmando su crecimiento sostenido y su proyección internacional.

La elección de Espínola Serial como Curuzú de Oro refleja no solo sus resultados deportivos, sino también el impacto de su temporada y el futuro promisorio que representa para el deporte correntino.

El acto, organizado conjuntamente por el CPDC y la Fundación Metas y Logros, tuvo lugar este sábado en el Centro Cultural Tupasy, de la ciudad de Corrientes, con una sala colmada por deportistas ternados, familiares, dirigentes deportivos y autoridades provinciales y municipales, que acompañaron una ceremonia que volvió a poner en valor al deporte correntino en toda su dimensión.

En esta edición, cerca de 90 atletas del deporte convencional recibieron sus respectivos certificados, mientras que uno de cada disciplina fue distinguido con el Curuzú de Plata, reconocimiento otorgado al mejor exponente de cada disciplina, de acuerdo a la votación de los socios del CPDC.

Por su parte, la Fundación Metas y Logros, referente en la organización de eventos deportivos inclusivos, realizó un reconocimiento especial a una treintena de atletas del deporte adaptado, visibilizando el esfuerzo, la perseverancia y los logros de quienes representan al deporte correntino sin barreras. Este gesto reafirma el compromiso conjunto de la Fundación y el CPDC con una mirada inclusiva, federal y equitativa del deporte.

Kammerichs recibió el Curuzú de Platino

En el marco de la ceremonia, el CPDC distinguió a Federico Kammerichs con el Curuzú de Platino, reconocimiento reservado para figuras que dejaron una huella indeleble en la historia del deporte provincial y nacional.

El goyano fue integrante del seleccionado argentino de básquetbol que se consagró campeón olímpico en Atenas 2006, uno de los mayores hitos del deporte argentino. A lo largo de su extensa y exitosa carrera, Kammerichs acumuló títulos, participaciones internacionales y una trayectoria ejemplar, convirtiéndose en un referente dentro y fuera de la cancha.

El Curuzú de Platino premia una carrera marcada por la excelencia, el profesionalismo y el compromiso con el deporte, valores que Federico Kammerichs representó durante más de dos décadas en el básquet nacional e internacional.

Los organizadores expresaron su agradecimiento a las empresas, comercios e instituciones que acompañaron esta nueva edición de la gran Fiesta del Deporte Correntino: Remax, Agropecuaria del Paraná, Mc Donald’s, Puma Energy (Chacabuco y Ayacucho), STAR, Farmalife, Cerrajería Master, Yahweh Imprenta, Yerba Mate Federal, Coca Cola y Powerade, y a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, por su permanente apoyo al deporte local.

Ganadores Curuzú de Plata

Ajedrez: Juan Ignacio Sonaridio

Atletismo: José Carlos Borget

Automovilismo: Humberto Krujoski

Básquet: Viktor Bender

Básquet Profesional: Dylan Bordón

Boxeo: Brisa Oviedo

Cestoball: Ricardo Marturet

Ciclismo: Lázaro Escalante

Deportes Hípicos: Walter Cardozo (Polo).

Fútbol: Guillermo Barreto

Fútbol Profesional: José Manuel López

Futsal: Carina Núñez.

Golf: Iñaki Fernández Betolaza.

Handball: Ignacio Fernández Ludy

Hockey: Emma Varela de Haro

Judo: Máximo Núñez López

Karate: Abril Benítez Oporto

Motociclismo: Alfredo Ricotti

Natación: Tania Ferreyra.

Pádel: Gonzalo Escobar

Pesas: Martina Giménez

Remo: Agostina Manzotti.

Rugby: Ignacio Meabe

Tenis: Lautaro Midón.

Tenis de Mesa: Anita Romero

Taekwondo Olímpico: Ignacio Espínola Serial

Taekwondo ITF: Benjamín Romero.

Vóley: Germán Gómez.

Yachting: Lucas Viera.

Reconocimientos

En tanto que los atletas del deporte adaptado que recibieron su reconocimiento fueron los siguientes:

Atletismo: Ramón Acevedo (Curuzú Cuatiá) - Priscila Acerbis (Capital) - Augusto Normandín (Capital) - Sebastián Flores (Saladas) - Melanie López (Capital) - Said Paredes (Ituzaingó) - Agostina Del Valle (Capital) - Agustina Arce (Capital).

Natación: Melani Flores (Capital) - Abrahán Monjes Verón (Itá Ibaté) - Alejo Pérez Esquivel (Capital).

Parapowerlifting: Facundo Molina (Ituzaingó) - Morena Álvarez (Ituzaingó).

Tenis de Mesa: Daiana Carvalho (Capital) - Nahuel Medina (Capital) - Emilce Fernández (Capital).

Vóley Sentado: Yanet Estefanía Cuenca (Capital) - Alan Ezequiel Billordo (Capital) y Lautaro Tobías Lezcano (Capital).

Básquet en Silla De Ruedas: Walter Álvarez Pita (Capital).

Equipo de Fútbol de Talla Baja: Facundo Rojas (Capital)

Pádel Adaptado: Mariano Simón (Capital)