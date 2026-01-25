¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

MARÍA ARGENTINA GONZÁLEZ

Por El Litoral

Domingo, 25 de enero de 2026 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 23/01/26. La empresa Yvate y personal administrativo. Participa del fallecimiento de la madre de su colaborador Martin Palacios. Acompañamos a su familia y elevamos una plegaria al cielo en su memoria.

