†
MARÍA ARGENTINA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 23/01/26. La empresa Yvate y personal administrativo. Participa del fallecimiento de la madre de su colaborador Martin Palacios. Acompañamos a su familia y elevamos una plegaria al cielo en su memoria.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
MARÍA ARGENTINA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 23/01/26. La empresa Yvate y personal administrativo. Participa del fallecimiento de la madre de su colaborador Martin Palacios. Acompañamos a su familia y elevamos una plegaria al cielo en su memoria.