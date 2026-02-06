†

MARÍA DEL PILAR ARQUÉ DE ECHEVARRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Juan M. Gálvez, Alba Gloria L. de Gálvez, sus hijos: Guillermo y Andrea, Laura María, Noél y Jorgelina, Antonieta y sus nietos., lamentan profundamente su partida. Abrazan a la familia en este momento de dolor y piden por el eterno descanso de su alma.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUÉ DE ECHEVARRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. María Teresa Albornoz de Costaguta, sus hijos; María Teresa, María Sara, María del Pilar y Sebastián Salvaro; y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares ente irreparable pérdida. c/052

†

MARÍA DEL PILAR ARQUÉ DE ECHEVARRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Ernesto Canga y su esposa Mirta Reilly participan el fallecimiento de la querida Chichita y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Chichita entrañable amiga descansa en paz. c/038