¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Inseguridad lluvias en Corrientes Niña correntina
Inseguridad lluvias en Corrientes Niña correntina
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

MARÍA DEL PILAR ARQUÉ DE ECHEVARRIA

Por El Litoral

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 00:00

MARÍA DEL PILAR ARQUÉ DE ECHEVARRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Juan M. Gálvez, Alba Gloria L. de Gálvez, sus hijos: Guillermo y Andrea, Laura María, Noél y Jorgelina, Antonieta y sus nietos., lamentan profundamente su partida. Abrazan a la familia en este momento de dolor y piden por el eterno descanso de su alma.

MARÍA DEL PILAR ARQUÉ DE ECHEVARRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. María Teresa Albornoz de Costaguta, sus hijos; María Teresa, María Sara, María del Pilar y Sebastián Salvaro; y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares ente irreparable pérdida. c/052

MARÍA DEL PILAR ARQUÉ DE ECHEVARRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Ernesto Canga y su esposa Mirta Reilly participan el fallecimiento de la querida Chichita y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Chichita entrañable amiga descansa en paz. c/038

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD