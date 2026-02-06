†

RAÚL FLEITAS

Q.E.P.D.

Falleció el 03/02/2026. Con inmenso dolor, despiden a Raúl, sus hijos e hijos políticos y nietos Fernando y Dahiana, Carolina, Karina y Rodrigo Arrate, Stefano, Emma, Victoria y Gianna. Y Zulma Lancelle, deseando para él, brille la luz que no tiene fin. c/055

†

RAÚL FERNANDO FLEITAS

Q.E.P.D.

Falleció el 03/02/2026. Tus compañeras del 5to 2da de la Promo 81 de Comercio: Gachi Matusevich, Miriam Almada, Picky Alsina, Estela Aquino, Sandra Barbieri, Coty Cardozo, Lita Cabrera, Rita Correa, Edy Escobar, Marisa Fernández, Elsa Flores, Miriam Franco, Marita Forastier, Silvana Giménez Belle, Pompi Leguizamón, Perla Levy, Elvi Maidana, Mariana Mariño, Judith Meschman, Celeste Prieto, Maly Roch y Marta Zalazar participan con inmenso dolor de la partida hacia el reino celestial del querido amigo y compañero Raul, elevando una oración para su descanso eterno. c/058

†

RAÚL FERNANDO FLEITAS

Q.E.P.D.

Falleció el 03/02/2026. Querido Taulo, es difícil asimilar que ya no estas entre nosotros físicamente. Te fuiste tan temprano que no tuvimos tiempo de despedirnos. Solo nos resta mantener vivo el recuerdo de lo que fuiste en esta vida: un gran tipo, un excelente compañero y amigo, con un corazón enorme que hacía imposible que cualquiera que te conociera, no te quisiera tener de amigo. Tus hijos y nietos deben estar muy orgullosos del legado que dejas. Te extrañaremos querido amigo: Los Peitosos del Quinto Segunda Promo 81 de la histórica Comercio. c/059