MARTHA ANGÉLICA ALVAREZ

Falleció 17/03/2026 HLVS El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste –CODIUNNE- participa con profundo pesar el fallecimiento de la profesora Martha Álvarez docente afiliada fundacional, comprometida con la militancia en Derechos Humanos y luchadora constante por una sociedad justa e igualitaria. Asumió responsabilidades en la Comisión Directiva en CODIUNNE convencida que el camino de la coherencia y la consistencia es el único a transitar para lograr cambios. Fue testigo víctima clave en el juicio RI9 y luego acompañó a compañeros y compañeras victimas en causas que se juzgaron Delitos de Lesa Humanidad en Corrientes. Sobran las palabras, pero ante este momento tan difícil de dolor, acompaña a su compañero, sus hijas, nietos, colegas, estudiantes, pacientes y seres queridos, por lo que hace votos para que encuentren consuelo en los recuerdos de los mejores momentos vividos. c/204