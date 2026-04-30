†

JUANA IRMA GUERRERO DE VALLEJOS

“Querida Prec. Irma”

Q.E.P.D.

Falleció el 29/04/2026. Tus queridos alumnos de Promoción 1995 de 5to B1 de la Esc. Pte. Arturo Illia Ctes. Cap. participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Preceptora Irma Guerreo de Vallejos, madre de nuestra querida amiga Liliana Vallejos. Irma nos ha dejado grandes enseñanzas qué perduran en nuestros corazones. Nuestras Condolencias a sus seres queridos y Que brille para ti la luz que no tiene fin. Q.P.D. c/364