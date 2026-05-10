†

DR. CARLOS MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Horacio Gutnisky y Sra. Emma Farizano, participan con pesar su fallecimiento. Fue una persona de BIEN. Q.E.P.D. C/437

†

DR. CARLOS MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Carlos A. Menises se durmió en la Paz del Señor el 06/05/2026. Raul Nicolini y Flia participan con gran pesar su fallecimiento, recordando al Dr. Menises en su excelencia humana y profesional y hacen llegar a su familia cristiana resignación. Que brille para él la luz que no tiene fin. C/440

†

DR. CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/26. Dr. Yamil Machado ex Senador Provincial participa con gran pena su fallecimiento. Fue un abogado que hizo honor a su profesión, capaz, honesto y de gran responsabilidad en el ejercicio de la misma. Acompaño a sus familiares en esta difícil instancia y ruego una oración a su querida memoria.!