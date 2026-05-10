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MALVINA LOTERO DE MARTÍNEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció 07/05/2026. María Elena Diaz Smith, Hugo J. Vallejos Niveiro y Sra. Dra. Silvia L. Galarza. Despiden con dolor a la querida Malvy, recordando su destacado paso como Jefa de Protocolo de Ceremonial de Gobernación de Corrientes. c/435

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MALVINA LOTERO DE MARTÍNEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció 07/05/2026. Teresita Luzuriaga junto a su hijo Pablo despiden a la querida Malvy con mucho cariño y pena, acompañando a Malvita, Lucrecia, Petun y Flias, elevando una oración por su alma. c/436

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MALVINA LOTERO DE MARTÍNEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció 07/05/2026. LOTERO DE MARTINEZ ZURBANO, MALVINA (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/26. Te recordaremos siempre por tu alegría, tus ganas de vivir y por tu arte que te trasciende, y abrazamos a todos los Martínez Zurbano con todo nuestro amor. Su hermana Raquel Lotero de Ezcurra, sus hijas Constanza, Aixa y Ricardo Peverelli, sus nietos Tomás y Ama, Lucía y Semir, Inés y Pedro, Lucas y María, María y Alejandro, Clara y Felipe y sus bisnietos Guadalupe, Candelaria, Bautista, Alfonso, Olympia, Jazmín y Nina. Malvy querida, que descanses en paz. C/439

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MALVINA LOTERO DE MARTÍNEZ ZURBANO

Q.E.P.D.

Falleció 07/05/2026. LOTERO DE MARTINEZ ZURBANO, MALVINA (q.e.p.d.) Falleció el 07/05/26. Malvy querida, te recordaremos siempre: fuiste parte de nuestra historia. Aixa Ezcurra y Ricardo Peverelli y sus hijos Lucas y María Migliore, María y Alejandro Cornejo, Clara y Felipe Arizio y sus nietos Guadalupe y Candelaria Peverelli, Bautista, Alfonso y Jazmín Cornejo y Nina Arizio. C/439