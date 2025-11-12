¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

SARA  ANA FELDMAN de MASCKAUCHAN

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 00:00

✡︎

SARA ANA FELDMAN

Q.E.P.D.

Falleció el10/11/2025. Alfredo, Vicky, Isaac y Joaquín García., acompañan a Gisela, Nicolás y familia en este difícil momento. 

✡︎

SARA  ANA FELDMAN de MASCKAUCHAN

Q.E.P.D.

Falleció el 10/11/2025. SARA ANA FELDMAN de MASCKAUCHAN Q.E.P.D. Matías Gómez Goitia y su esposa Patricia Soloaga; sus hijos Tomás y Joaquina Gómez Goitia; participamos del fallecimiento de la querida Ana. Rogamos una oración por su eterno descanso y por toda su familia. Acompañamos en este doloroso momento a sus hijos, Néstor y Gisela, sus nietos Nicolás y Antonella, Tomás y sus queridos bisnietos Felipe, Juana, Mia y Paz. Deseamos querida Ana que brille para vos la luz que no tiene fin. Q.E.P.D 

