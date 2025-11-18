¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

ZAMUDIO ISABEL ANGELICA

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 16/11/2025. Diana Bobadilla y su hijito Santiago, acompañan a su querida amiga Lourdes y a sus hermanas Ale y Gabi por la pérdida de su mamá, elevando una oración para su eterno descanso.

