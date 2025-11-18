†
ZAMUDIO ISABEL ANGELICA
Q.E.P.D.
Falleció el 16/11/2025. Diana Bobadilla y su hijito Santiago, acompañan a su querida amiga Lourdes y a sus hermanas Ale y Gabi por la pérdida de su mamá, elevando una oración para su eterno descanso.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
ZAMUDIO ISABEL ANGELICA
Q.E.P.D.
Falleció el 16/11/2025. Diana Bobadilla y su hijito Santiago, acompañan a su querida amiga Lourdes y a sus hermanas Ale y Gabi por la pérdida de su mamá, elevando una oración para su eterno descanso.