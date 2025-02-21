†

ANA EDELMIRA LECONTE

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. Sus primos Carlos A. A. Menises y Ma. Esther Traynor de Menises, con sus hijos Ma Esther, Magdalena, Ana Elisa, Ma Victoria y Carlos Alberto; hijos políticos y nietos participan el fallecimiento de Guyi. Rezan y piden una oración en sufragio de su alma.

†

Dra. ANA EDELMIRA LECONTE (GUYI)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. Aníbal Daniel Godoy y Marissa Spagnolo de Godoy, y sus hijos Aníbal, Ileana, Augusto y Lorena, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la querida amiga Matela en este triste momento, rogando oraciones en su memoria.