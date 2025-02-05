¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Fallecimientos

VIRGILIO ALFREDO FERREYRA

Por El Litoral

Miércoles, 05 de febrero de 2025 a las 00:00

VIRGILIO ALFREDO FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 01/02/2025. Carmen, Natalia, Rodrigo y familia participan con mucha tristeza la partida a la Casa del Padre del querido Bocha y acompañan a Cristina, Alejandra, Carlos, Mayra, Joselo y Marilis, hijos políticos y nietos en este momento de profundo dolor rogando a Dios y a Mamá María lo reciban en sus brazos y bendigan a sus seres queridos con la fortaleza necesaria para sobrellevar la tristeza provocada por su partida. Bocha Q.E.P.D. siempre estarás en nuestros corazones. c/287

