paro universitario estacionamiento medido perro atropellado
Fallecimientos

LUCIA NEIFE MACHADO

Por El Litoral

Martes, 11 de marzo de 2025 a las 00:00

LUCIA NEIFE MACHADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/03/2025. El Dr. Ramón Luis González y su esposa Dra. Mirta Liliana Pellegrini, participan con gran pesar el fallecimiento de la Señora hermana de su amigo Yamil Machado y ruegan una oración.

