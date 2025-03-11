†
LUCIA NEIFE MACHADO
Q.E.P.D.
Falleció el 05/03/2025. El Dr. Ramón Luis González y su esposa Dra. Mirta Liliana Pellegrini, participan con gran pesar el fallecimiento de la Señora hermana de su amigo Yamil Machado y ruegan una oración.
Por El Litoral
