Fallecimientos

NICOLASA TOLENTINA MOLINA

Por El Litoral

Miércoles, 12 de marzo de 2025 a las 00:00

NICOLASA TOLENTINA MOLINA

Q.E.P.D.

Falleció el 10/03/2025. Hoy (10/03) nos toca despedir a Nicolasa (Colacha), madre y abuela postiza de nuestra familia, a quien todos vamos a extrañar. Nos deja su amor, su humor único y esos comentarios zafados que nos sacaban una sonrisa incluso en sus últimos días. Nos crió junto a mi madre y, aunque la vida no le dio una familia propia, encontró en nosotros su hogar. Su presencia marcó nuestras vidas con amor y generosidad. Te dejamos en las manos de Dios, Colacha. Descansa en paz. Flia Morales. c/41

