Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
Fallecimientos

LUIS MARIA DIAZ COLODRERO

Por El Litoral

Martes, 18 de marzo de 2025 a las 00:00

LUIS MARIA DIAZ COLODRERO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. El Vice Gobernador de la Provincia, Dr. Pedro Braillard Poccard, participa de su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

LUIS MARIA (PIPÍ) DIAZ COLODRERO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. El Dr. Pedro Braillard Poccard, participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria. 

LUIS MARÍA DÍAZ COLODRERO (PIPÍ)

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. El Dr José Antonio Romero Feris y su esposa Marly Brisco despiden con profundo pesar al ex legislador de Corrientes, amigo de luchas políticas y rezan una oración en su memoria.

LUIS MARÍA DIAZ COLODRERO

(PIPI)

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. Felipe M. Frattini sus hijos Luis Alberto, Felipe Santiago y Juana. Participan el fallecimiento de su amigo y correligionario PIPI ex Senador Provincial y Diputado Nacional. Acompañan a María Adela y familiares en este doloroso momento y elevando una oración en su memoria. 

LUIS MARÍA DÍAZ COLODRERO (PIPÍ)

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. Guillermo MacLoughlin Bréard participa el fallecimiento de su querido correligionario, pariente y amigo, acompaña a Ma. Adela y demás familiares y ruega una oración a su memoria. Sus restos descansan en su adorada Goya. 

LUIS MARÍA DÍAZ COLODRERO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. Roberto Gómez Cullen, María Susana Belcastro, hijos y nietos, participan con profundo pesar la partida del querido Pipí, acompañando a María Adela, en este difícil momento!! Agradeciendo oraciones en su memoria. 

LUIS MARIA DIAZ COLODRERO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. Fernando de la Vega y familia participan el fallecimiento de su querido amigo "Pipí" y ruegan una oración en su memoria. 

LUIS MARÍA (PIPÍ) DÍAZ COLODRERO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. El Presidente del Partido Liberal Eduardo Hardoy, participa con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo y correligionario, el cual ocupó diversos cargos partidarios y públicos en representación del partido, como ser Diputado Provincial, Senador Provincial y Diputado Nacional, destacándose por su hombría de bien y honestidad. Acompañando a su familia en este triste momento y rogando una oración por su alma.

 

 

