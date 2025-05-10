†

JULIANA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Miguel Majul y Ma. Cristina Pucciariello y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

†

JULIANA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Las Madres de la Camada 2008-A.R.C participamos con profundo pesar de su fallecimiento. Acompañamos a su Familia en tan doloroso momento. Elevando una oración por el eterno descanso de su alma y rogando al Altísimo para que sus seres queridos alcancen cristiana resignación.

†

JULIANA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Con inmenso dolor y una Fe firme en la promesa de la vida eterna, Ma. Cecilia Roldán, junto a su compañero Roberto A. Bazzuri y sus hijas Sara y Trinidad, despiden con profundo amor a su entrañable amiga Juliana Racioppi, y acompañan con todo el corazón a su familia: Agustín Tomassone, y sus hijos Santiago, Francisca y María Paz, elevando oraciones por su descanso en los brazos del Padre, le conceda a Juliana la Paz Eterna y por el consuelo de sus seres queridos.

†

JULIANA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Con profundo dolor, pero sostenidos por la esperanza de la vida eterna, Ma. Cecilia Roldán, junto a su compañero Roberto A. Bazzuri y sus hijas Sara y Trinidad, despiden con profundo amor a su entrañable amiga Juliana Racioppi, y acompañan con todo su corazón a sus queridos padres, Oscar Racioppi y Cristina Lewintre, y a su hermana Ma. Eugenia, en este momento de inmensa tristeza. Rogamos al Señor la Paz Eterna de Juliana, con profunda gratitud por su vida y con nuestras oraciones permanentes.

†

JULIANA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Con profundo pesar y la esperanza firme en la Resurrección, María del Carmen Almirón, junto a sus hijas María Cecilia, María Florencia y María Alejandra Roldán, despiden con inmenso amor a Juliana Racioppi, y acompañan con todo el corazón a sus queridos padres, Oscar Racioppi y Cristina Lewintre, y a su hermana María Eugenia, en este momento de dolor y recogimiento. Rogamos a Dios Nuestro Padre que reciba a Juliana en su paz infinita, y que la Virgen María, los sostenga con su ternura y los fortalezca con su amor.

JULIANA RACIOPPI DE TOMASONE

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Mercedes Sandoval de Herrmann, María Angelica Ruiz de Ratier, María Graciela Goitia, Marcela Fernández Capurro, María Beatriz Lombardo de Taglialegne, María Idalina Cristina y Laura Alicia Majul, participan con tristeza su fallecimiento y elevan plegarias al Cielo.

†

JULIANA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Lic. Klgo Javier Alejandro Ballina, participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria y cristiana resignación a sus padres y familiares estos momentos de dolor.

†

JULIANA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Susana, Nora, Liliana y Silvina Racioppi, participan con profundo pesar del fallecimiento de Juliana y acompañan a Cacho y Cristina en este este momento de dolor. Elevan una oración por el eterno descanso de su alma y por la cristiana resignación de sus familiares.