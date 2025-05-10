¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

corte de transito estudiantes correntinos violencia de género
corte de transito estudiantes correntinos violencia de género
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

BEBA CERRATO DE SAIACH

Por El Litoral

Sabado, 10 de mayo de 2025 a las 08:18

BEBA C. DE SAIACH

Q.E.P.D.

Falleció el 04/05/2025. Alfredo Eduardo Boden, Marta González diez de Boden, e hijos Alfredo y María, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Beba, acompañando a Eduardo y familia Saiach con mucho cariño. 

BEBA CERRATO DE SAIACH

Q.E.P.D.

Falleció el 3 de mayo de 2025. “Como el sol que brilla en lo alto del cielo, así es la mujer hermosa en un hogar…” Ricardo y Teresita Leconte e hijos participan con honda congoja su regreso a la Casa del Padre. BEBA te recordaremos en la planitud de tu existencia desplegando tus virtudes de esposa y madre ejemplar. Descansa en paz.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD