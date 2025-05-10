†

BEBA C. DE SAIACH

Falleció el 04/05/2025. Alfredo Eduardo Boden, Marta González diez de Boden, e hijos Alfredo y María, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Beba, acompañando a Eduardo y familia Saiach con mucho cariño.

BEBA CERRATO DE SAIACH

Falleció el 3 de mayo de 2025. “Como el sol que brilla en lo alto del cielo, así es la mujer hermosa en un hogar…” Ricardo y Teresita Leconte e hijos participan con honda congoja su regreso a la Casa del Padre. BEBA te recordaremos en la planitud de tu existencia desplegando tus virtudes de esposa y madre ejemplar. Descansa en paz.