†

AVELINO PAULINO VIANA

Q.E.P.D.

Falleció el 11/05/2025. El equipo de trabajo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5, participan y acompañan a su compañera, Dra. Andrea Viana, a su familia y a sus seres queridos, elevando oración por el eterno descanso en paz de su querido padre.

†

ALBERTO PAULINO VIANA

Q.E.P.D.

Falleció el 11/05/2025. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con pesar el fallecimiento del padre de su Asociada Dra. Andrea Itatí Viana, Prosecretaria del Juzgado de Familia y Adolescencia Nº 5- de esta ciudad. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.