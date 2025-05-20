¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

MARIA MERCEDES ANDREAU DE ESTIGARRIBIA

Por El Litoral

Martes, 20 de mayo de 2025 a las 00:00

MARIA MERCEDES ANDREAU DE ESTIGARRIBIA

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Corrientes el 18 de Mayo de 2025. Estela, Elsie y Rita participan con profundo pesar el fallecimiento de la Señora madre de su amigo Mario, y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

MARÍA MERCEDES ANDREAU DE ESTIGARRIBIA

Q.E.P.D.

Falleció el 18/05/2025. Rosa Alarcón y Walter de Caso participan con profundo dolor y acompañan a Mario Estigarribia y familia en este momento de inmenso dolor por el fallecimiento de su querida madre. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma. Que en paz descanse Chenga.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD