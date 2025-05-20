†

MARIA MERCEDES ANDREAU DE ESTIGARRIBIA

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Corrientes el 18 de Mayo de 2025. Estela, Elsie y Rita participan con profundo pesar el fallecimiento de la Señora madre de su amigo Mario, y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Falleció el 18/05/2025. Rosa Alarcón y Walter de Caso participan con profundo dolor y acompañan a Mario Estigarribia y familia en este momento de inmenso dolor por el fallecimiento de su querida madre. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma. Que en paz descanse Chenga.