†

SARA FERNÁNDEZ CAPURRO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/05/2025. Edith Ercilia Teresita Mohando y Ernesto A. Seoane Riera, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con muchísimo pesar su partida y acompañan a sus hijas, nietos y demás familiares.

†

SARA FERNÁNDEZ CAPURRO DE ÁLVAREZ ARBO

Q.E.P.D

Falleció el 16/05/2025. Sus primos hermanos Marcela Fernández Capurro, hijos y nieto, Domingo Fernández Capurro, María Angélica Llano, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a sus hijas, yerno, nietos y demás familiares en este tan difícil momento, pidiendo para ellos consuelo y resignación cristiana, elevando una oración por su eterno descanso de su alma y brille para ella la luz que no tiene fin.