†
BEBA C. DE SAIACH
Q.E.P.D
Falleció el 03/05/2025. ALEJANDRA BAEZ Y ENRIQUE VAN DE VELDE, participan el fallecimiento de la mama de su querida amiga Alicia, y la acompañan junto a sus hijas y sus hermanos con mucho cariño en estos tristes momentos.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
BEBA C. DE SAIACH
Q.E.P.D
Falleció el 03/05/2025. ALEJANDRA BAEZ Y ENRIQUE VAN DE VELDE, participan el fallecimiento de la mama de su querida amiga Alicia, y la acompañan junto a sus hijas y sus hermanos con mucho cariño en estos tristes momentos.