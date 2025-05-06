¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lisandro Almirón San Cayetano defensa del consumidor
Fallecimientos

BEBA C. DE SAIACH

Por El Litoral

Martes, 06 de mayo de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D

Falleció el 03/05/2025. ALEJANDRA BAEZ Y ENRIQUE VAN DE VELDE, participan el fallecimiento de la mama de su querida amiga Alicia, y la acompañan junto a sus hijas y sus hermanos con mucho cariño en estos tristes momentos.

