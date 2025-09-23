†

PROF. DR. WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. El Dr. Romilio Monzón(a) y familia, el Ing. Jorge Monzón(a) y familia, el Dr. Álvaro Monzón Wyngaard y familia participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan una oración por el descanso de su alma.

†

DR. WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. José Miguel Bonet y flia, participan su fallecimiento. Muchas tardes en la Loma Alta, hablamos sobre esto.!! Yo no temo a la muerte. No le temo ni me entristece. Cuando estoy triste pienso: cómo puedo estar triste si me espera esa gran aventura que es la muerte. Si tengo suerte, seré aniquilado, borrado totalmente, y si no, si hay otra vida, la aceptaré como he aceptado ésta. Peor que ésta no será. Hasta puede ser mejor. No sabemos nada, pero podemos pensar que hay una aventura más allá de la muerte”. Borges

†

DR. WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y su Comisión Directiva participan con gran pesar el fallecimiento del padre de nuestra Vocal Escribana Daniela Nigri. Acompañando a la colega y a su familia en tan doloroso momento.

†

WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. Miguel Ángel Lombardo y flia., participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

†

WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. La Comisión Directiva de la Cámara Correntina de Farmacias lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Doctor Walter Negri. Rogamos una oración en su memoria y elevamos nuestros más sentidos pésames, acompañando con sincera resignación a sus familiares y amigos en este doloroso momento.

†

WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. Pedro G.Ginocchi y Consultorio Radiológico Rcia S.A, participan el fallecimiento del Dr. Walter Nigri, elevando una oración por el eterno descanso.

†

WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. Manuel R de los Reyes, María R de los Reyes, María Cecilia de los Reyes y familia participan con profundo dolor la partida del querido Walter a la casa del Señor y acompañan a toda su familia en este momento difícil rogando una oración y que Dios les dé una pronta resignación