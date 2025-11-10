¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Paso de la Patria Javier Milei
Operativo

Corrientes: incautan importante carga de pescados en una finca a orillas del Paraná en Paso de la Patria

El operativo se realizó tras una denuncia anónima en Recursos Naturales que indicaba que el lugar era utilizado para el acopio de mercadería con destino a Paraguay. La Policía decomisó dorados, surubíes, sábalos y 15 kilos de surubí en rodajas listos para la comercialización; el propietario de la finca quedó supeditado a la causa.

Por El Litoral

Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 16:21

La Policía de Corrientes, tras recibir una denuncia anónima en la Dirección de Recursos Naturales, realizó un allanamiento en una finca ubicada a orillas del río Paraná, en la localidad de Paso de la Patria, donde incautó una considerable carga de pescados.

Fuentes ligadas a la investigación, indicaron a El Litoral que el operativo se llevó a cabo en el domicilio que, según la denuncia, funcionaba como centro de acopio de mercadería para su posterior venta y envío al Paraguay.

Detalles del decomiso y la mercadería ilegal

Al ingresar a la propiedad, los efectivos policiales encontraron y decomisaron una gran cantidad de ejemplares de distintas especies, violando las normativas de pesca vigentes:

  • Dorados: 12 ejemplares.

  • Sábalos: 17 ejemplares.

  • Surubíes: 4 ejemplares.

  • Bogas: 10 ejemplares.

  • Bagres: 8 ejemplares.

Además de los pescados enteros, las autoridades hallaron dos freezers que contenían 15 kilos de surubí en rodajas, listos para su inmediata comercialización.

Infracciones y situación Legal

Durante el allanamiento, la Policía también encontró armas de aire comprimido. Sin embargo, en el lugar no se registraron detenidos.

El hombre, propietario de la finca, quien es conocido en la zona por dedicarse a la venta de pescados desde hace 15 años, quedó supeditado a la causa.

