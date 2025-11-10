Realizarán un amplio operativo de seguridad por la fiesta de San Martín de Tours en Yapeyú

El Ministerio de Seguridad de Corrientes, en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia, realizarán un importante operativo de seguridad con motivo de las fiestas patronales en honor a San Martín de Tours, que tendrán lugar este martes 11 de noviembre en la localidad de Yapeyú.

Bajo el lema “Iglesia Sanmartiniana, peregrina de esperanza”, se prevé una gran concurrencia de feligreses que llegarán desde distintas localidades por diversos medios: vehículos, motocicletas, a caballo y a pie.

El plan de seguridad abarcará acciones antes, durante y después de las actividades religiosas, con una distribución estratégica del personal y los recursos materiales para mantener el orden público, prevenir delitos y garantizar la seguridad vial.

En el operativo participarán distintas áreas de la fuerza provincial, entre ellas la Dirección de Planeamiento y Operaciones, la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional IV de Paso de los Libres, las Comisarías de Yapeyú y Guaviraví, la Dirección de Seguridad Vial y los grupos especiales.

También se instalarán controles policiales en los accesos a la localidad, donde se advertirá a los conductores sobre el desarrollo del evento y se recomendará transitar con precaución.

Además, se implementará un corredor sanitario con personal médico y de apoyo disponible durante toda la jornada, para ofrecer atención inmediata ante cualquier eventualidad y asegurar traslados rápidos hacia los centros asistenciales si fuera necesario.

Desde el Ministerio se solicitó a la población y a los peregrinos que respeten las indicaciones de las autoridades y de los organizadores, a fin de que las celebraciones patronales se desarrollen con total normalidad, en un clima de fe, orden y seguridad.