Qué se sabe de la organización del evento que recibirá a Javier Milei en Corrientes

El presidente Javier Milei visitará Corrientes este jueves 13 de noviembre para participar del Congreso de Economía organizado por el Club de la Libertad, una jornada que reunirá a funcionarios, académicos, empresarios y dirigentes políticos de todo el país bajo el lema “Los desafíos del crecimiento económico”.

El encuentro se desarrollará desde las 8.30 hasta las 20 en Espacio Andes, con acceso principal por avenida Maipú. La conferencia de cierre estará a cargo del mandatario nacional, cuya llegada está prevista para la tarde.

“Por los anillos de seguridad que establece la Casa Militar, recomendamos a quienes asistan que lleguen temprano, ya que se restringirá el tránsito en toda la zona”, explicó Luciana Cardoso, voluntaria del Club de la Libertad y parte de la organización.

El congreso contará con la presencia de más de 20 expositores y se espera la participación de más de 400 personas, por lo que el evento debió trasladarse a un espacio de mayor capacidad.

“Este año hubo muchísima expectativa. Por eso decidimos hacerlo en Espacio Andes, donde esperamos unas cuatrocientas personas”, señaló Cardoso.

Aunque la entrada general tiene un costo de $50.000, los estudiantes pueden acceder a medias becas presentando una constancia, y los socios de la fundación tienen acceso gratuito. Además, el Club de la Libertad decidió abrir el ingreso al playón de manera libre y gratuita durante la tarde, para que el público pueda escuchar el discurso de Milei.

Evento privado, pero con espacio gratuito

“Entendemos que es un evento privado, pero como se trata del presidente, quisimos habilitar un espacio gratuito para que cualquiera pueda participar”, comentó.

Desde la organización recomiendan a los asistentes acreditarse por la mañana o temprano en la tarde, ya que los anillos de seguridad comenzarán a operar desde que el presidente arribe al aeropuerto.

El predio contará con puestos de comida y bebidas, y toda la información sobre entradas y acreditaciones se encuentra disponible en las redes sociales del Club de la Libertad (Facebook e Instagram).

Cardoso también destacó el rol del voluntariado dentro de la fundación: “Muchos de nosotros colaboramos con nuestro tiempo y trabajo, sin aporte económico. A cambio, el club nos brinda formación, viajes y participación en eventos. Es una forma de sostener una institución sin fines de lucro”, explicó.

Finalmente, la joven expresó su visión sobre el momento político actual: “Hace casi nueve años que soy voluntaria del club. En aquel entonces, nos decían que quizás nunca veríamos triunfar las ideas liberales en el país. Hoy tenemos un presidente liberal. Sentimos que aportamos nuestro granito de arena para que eso fuera posible”.