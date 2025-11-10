Tragedia ambiental: asesinaron a Acaí, la yaguareté que simbolizaba el renacer del Chaco

Lo que comenzó como una historia de esperanza terminó en conmoción. Acaí, una hembra de yaguareté liberada el pasado 5 de octubre en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco), fue asesinada semanas después, presuntamente por cazadores furtivos.

El animal formaba parte del programa de reintroducción del yaguareté, una especie en peligro crítico de extinción y declarada Monumento Natural Nacional, lo que le otorga la máxima protección legal. Su caza está penada con multas elevadas y prisión.

El monitoreo que reveló su muerte

Acaí portaba un collar satelital que registraba su ubicación cada hora y transmitía los datos cada cuatro. Fue ese dispositivo el que alertó sobre su desaparición: el 25 de octubre el GPS dejó de enviar señales.

Tras un intenso operativo terrestre y aéreo, el equipo de Rewilding Argentina localizó la señal del collar sumergido en el río Bermejo. Los investigadores sospechan que Acaí fue cazada y que su collar fue arrojado al agua para ocultar el crimen.

La Administración de Parques Nacionales presentó una denuncia ante la justicia, y Rewilding Argentina se constituirá como querellante para impulsar la causa y exigir sanciones ejemplares.

Un símbolo del regreso del yaguareté al Chaco

El proyecto de reintroducción del yaguareté comenzó en 2019, tras el hallazgo del único ejemplar sobreviviente en la región, el macho Qaramta. Desde entonces, el programa logró establecer una población reproductiva en el Chaco Seco argentino, con las primeras hembras liberadas y el nacimiento del primer cachorro silvestre en 2025, tras más de tres décadas sin registros de cría natural.

La muerte de Acaí representa un duro golpe para el proyecto, pero tanto la fundación como los organismos provinciales y nacionales reafirmaron su compromiso de continuar con las acciones de conservación.

La caza furtiva, una amenaza persistente

Desde Rewilding Argentina advirtieron que la caza de yaguaretés continúa siendo un problema grave en el país. Las poblaciones del noreste y noroeste argentino están en declive debido a la pérdida de hábitat y la persecución ilegal.

El caso de Acaí, explicaron, es atípico por haber sido detectado rápidamente gracias al monitoreo satelital. “Esto demuestra la necesidad de reforzar el seguimiento de los individuos liberados para identificar y detener a los responsables cuando ocurren hechos de este tipo”, expresaron desde la organización.