Valdés entregó 40 viviendas de "Casa Propia" con una inversión de $4.200 millones en La Cruz

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este lunes una agenda de gestión en el noreste provincial, que incluyó la entrega de viviendas y la habilitación de infraestructura deportiva. En la localidad de La Cruz, el mandatario entregó 40 viviendas e inauguró el nuevo Polideportivo Municipal en Guaviraví.

Inversión propia para terminar Viviendas Nacionales

Las 40 viviendas entregadas en La Cruz originalmente formaban parte del programa nacional “Casa Propia”, pero fueron concluidas en su mayoría con recursos del Gobierno provincial.

El interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), Lizardo González, detalló que la Provincia aportó más del 60% del financiamiento para concluir las obras.

Valdés destacó que estas viviendas requirieron una inversión total de $4.200 millones de pesos con “recursos que son de todos los correntinos”, subrayando la magnitud del esfuerzo provincial.

Estado presente y prioridad a la discapacidad

El gobernador ratificó el compromiso de la Provincia de seguir impulsando el sueño del techo propio y de continuar la entrega de viviendas en la próxima gestión.

Valdés señaló que, ante la inaccesibilidad del crédito hipotecario para muchas familias, “debe haber un estado presente que los acompañe”. Además, recordó que durante sus ocho años de gestión, se decidió entregar la cuota del 10% de viviendas del INVICO (disponible para el Ejecutivo) primero a las familias con personas con discapacidad, "que son las que más las necesitan".

El mandatario instó a los adjudicatarios a mantenerse al día con el pago de las cuotas para que, a través de la recaudación del INVICO, más familias correntinas puedan acceder a una casa digna.

Inauguración deportiva en Guaviraví

Previamente, la comitiva provincial se trasladó a Guaviraví para inaugurar las instalaciones del nuevo Polideportivo Municipal en el barrio Matadero.

Valdés remarcó que el polideportivo es un nuevo espacio construido para que la comunidad pueda practicar distintas disciplinas en mejores condiciones, fomentando la actividad física y el encuentro social en la localidad.