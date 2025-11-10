Comunicaciones reaccionó a tiempo y ganó en tiempo suplementario

Comunicaciones remontó una desventaja de 18 puntos, forzó el suplementario y superó a Fusión Riojana 87 a 79 (76-76) en su segunda presentación en la Liga Argentina de básquetbol

Lucas Machuca fue el goleador de Comunicaciones con 20 puntos, en tanto que Franger Pirela aportó 18. Por su parte, Phillip Lockett fue doble figura de 13 puntos y 14 rebotes. En tanto que Juan Abeiro con 19 tantos fue el referente en la ofensiva visitante.

El partido que se jugó el domingo en Mercedes arrancó con mucha intensidad y poca efectividad. Cuando promediaba el parcial, la Fusión encontró el tiro de tres y tomó una ventaja de siete (17 a 10). Juan Manuel Rodríguez y Matías Vergara estuvieron finos desde el perímetro, y así el equipo visitante pudo sacar una buena diferencia. El local esbozó una reacción con el protagonismo de Raymon Bastardo y Machuca., pero la visita se llegó el cuarto incial 22 a 17.

Casi al promediar el segundo cuarto, Comunicaciones quedó dos puntos abajo, pero, el juego rápido de pases y los tiros certeros le permitió a la Fusión escaparse por 11 (34 a 23) y luego cerrar la etapa arriba 41 a 32.

Cuando la pelota no llegaba a Abeiro en la zona pintada, Vergara castigaba del perímetro, y así la Fusión es escapó por 18 en el tercer segmento frente a un rival, que hasta ahí no tuvo reacción. La presión defensiva y los contragolpes, le permitieron a Comunicaciones “volver” al encuentro y cerró el cuarto ocho abajo (60 a 52).

Cambió la historia en el inicio del último período. La visita ya no tuvo facilidad para anotar, y el aurinegro aprovechó el momento. A falta de 6:19, el local lo empató en 62 y llegó a sacar cuatro de diferencia. A partir de allí, el juego fue de total paridad. Comu logró pasar al frente, pero Abeiro y Fabricio Díaz sostenían a los riojanos con su juego en la pintura. A 2:36 del final, la Fusión volvió a ponerse arriba 74 a 70, pero un triple de Agustín Bruner acercó al aurinegro. Con el marcador 75-74 a favor del equipo dirigido por Mario Vildoza, y tras un tiro libre anotado, Pirela lo empató en 76 con 17.3 segundos por jugar. El marcador ya no cambió y se llegó al suplementario.

En el tiempo extra, Comu arrancó ganando por cinco. Mejoró en defensa y, si bien la visita pudo acercarse, ya no estuvo tan certera desde la línea de tiro libre. Machuca siguió anotando, y así el aurinegro sacó ocho de ventaja con dos minutos por jugar. Después, el local controló el ritmo y el reloj para sellar su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones.

Comu volverá a jugar este miércoles en el inicio de una extensa gira. El primer rival será Huracán Las Heras de Mendoza. El viernes 14 visitará a Independiente Rivadavia también de Mendoza, mientras que el domingo 16 jugará contra Santa Paula de Gálvez en territorio santafesino.