Estafa con cheques sin fondos: detuvieron a un hombre en Resistencia por la compra millonaria de aberturas en Corrientes

Un operativo conjunto entre la Policía de Corrientes y la Policía del Chaco culminó con la detención de un hombre de 37 años, sindicado como el presunto autor de una millonaria estafa cometida con cheques sin fondos.

El caso se inició a partir de una denuncia presentada el pasado 20 de octubre por una empresa de Corrientes, dedicada a la venta de aberturas de aluminio y perfiles. Según la denuncia, la firma sufrió una estafa por una suma superior a los 5 millones de pesos.

Investigación y allanamientos

La investigación estuvo a cargo de agentes de la División Delitos Económicos y Leyes Especiales de la Dirección General de Investigaciones de Delitos Complejos e Informáticos de Corrientes.

Las pesquisas lograron establecer la identidad del principal investigado y determinar su ubicación en la provincia del Chaco. Con la colaboración de los detectives correntinos, se ejecutó un allanamiento esta mañana en una vivienda ubicada en la calle San Juan al 1500, en la ciudad de Resistencia.

El allanamiento culminó con la detención del hombre de 37 años y el secuestro de elementos de interés para la causa, incluyendo:

Una computadora .

Un teléfono celular .

Una impresora.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia para determinar su responsabilidad en la causa de "supuesta estafa" por el uso de cheques rechazados en la transacción comercial.