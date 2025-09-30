¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Lluvia en Corrientes Javier Milei Policía Federal Argentina
Lluvia en Corrientes Javier Milei Policía Federal Argentina
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

BRUNILDA ESTHER LÓPEZ DE LANSER

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 00:00

BRUNILDA ESTHER LÓPEZ DE LANSER

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Con profundo dolor despedimos a nuestra querida madre, esposa y abuela. Su hijo Nicolás, su esposa Pura, y sus nietos Gustavo, Florencia y Germán la recordarán siempre con amor y gratitud. Que brille para ella la luz que no tiene fin. 

BRUNILDA ESTHER LÓPEZ DE LANSER

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Juana Fernández Balfhor de Vigay e hijos Andrés Sebastián, Natalia Leyes Pedrozo, Cristina y Cecilia Vigay, Juan Manuel Cubilla Podesta y nietos participan con dolor su fallecimiento, acompañando con mucho cariño a Nicolas y flia. Pura y Florencia. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD