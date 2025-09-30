†
BRUNILDA ESTHER LÓPEZ DE LANSER
Q.E.P.D.
Falleció el 29/09/2025. Con profundo dolor despedimos a nuestra querida madre, esposa y abuela. Su hijo Nicolás, su esposa Pura, y sus nietos Gustavo, Florencia y Germán la recordarán siempre con amor y gratitud. Que brille para ella la luz que no tiene fin.
†
Falleció el 29/09/2025. Juana Fernández Balfhor de Vigay e hijos Andrés Sebastián, Natalia Leyes Pedrozo, Cristina y Cecilia Vigay, Juan Manuel Cubilla Podesta y nietos participan con dolor su fallecimiento, acompañando con mucho cariño a Nicolas y flia. Pura y Florencia.