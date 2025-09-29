Golpe al mercado negro: secuestran más de 100 celulares en Corrientes

Un importante operativo llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Séptima Urbana y la División Infantería logró desarticular un centro de acopio clandestino de teléfonos celulares en la ciudad de Corrientes.

El procedimiento se realizó este mediodía en el barrio Piola, específicamente en un domicilio ubicado en la calle Malvinas Argentinas al 1200, en cumplimiento de una orden de allanamiento en el marco de una causa judicial.

Más de 100 teléfonos y municiones incautadas

Dentro del inmueble, los investigadores hallaron más de 100 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, los cuales carecían de documentación y habilitación legal que justificara su tenencia. Se presume que los aparatos provienen de robos y operaban en el mercado negro.

Además del material electrónico, el personal policial incautó cartuchos de distintas armas de fuego, sumando un delito más a la causa.

Durante la diligencia, dos personas fueron demoradas: el supuesto propietario del lugar y otra persona que se encontraba presente al momento del procedimiento.

La Comisaría Séptima convoca a las víctimas

Los aparatos móviles secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde permanecerán en depósito mientras se investiga su procedencia.

La jefatura policial informó que las personas que hayan sido víctimas de la sustracción de aparatos telefónicos en el último tiempo pueden concurrir a dicha dependencia a fines de verificar si entre el material recuperado se encuentra su dispositivo.