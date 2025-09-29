Manejaba ebrio con su hija de 3 años, chocó y fue detenido por golpear a su expareja

Un grave hecho de imprudencia al volante ocurrió en la tarde del domingo en el barrio Esperanza de la capital correntina, cuando un hombre de 32 años que circulaba en moto con su hija de apenas 3 años perdió el control del rodado y terminó en el pavimento.

El accidente sucedió en la intersección de calles Reviratti y Dalurzo, según informaron fuentes policiales.

Producto de la caída, tanto el conductor como la menor resultaron con lesiones.

La madre de la niña, de 20 años, se presentó en el lugar y denunció que su expareja conducía en evidente estado de ebriedad, lo que fue confirmado más tarde con un test de alcoholemia que arrojó 2,28 g/L de alcohol en sangre.

Según el relato de la mujer, tras recriminarle su conducta, el sujeto reaccionó con violencia física contra ella y la pequeña, incluso mientras la sostenía en brazos.

Luego intentó huir a pie hacia su domicilio, pero fue rápidamente demorado por efectivos de la Comisaría 14ª.

La menor fue trasladada junto a su madre al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, mientras que el hombre quedó alojado en dependencia policial a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8.

También tomó intervención la Comisaría de la Mujer y el Menor y se iniciaron actuaciones por lesiones en accidente de tránsito y violencia familiar.