Lluvia en Corrientes Javier Milei Policía Federal Argentina
Fallecimientos

DR. EDUARDO PORTA ABELENDA

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 00:00

DR. EDUARDO PORTA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Ana María Azzano, sus hijas Ani, Marcela, Carla, hijos políticos y nietos despiden al querido Eduardo. Acompañan a sus hijos Ma. Eugenia, Ignacio y Victoria en doloroso momento. 

DR. EDUARDO PORTA

Q.E.P.D.

 Falleció el 29/09/2025. Q.E.P.D Participan su fallecimiento, con profundo dolor, León Horacio "Toto" Gutnisky y Sra., acompañan a sus familiares y ruegan que descanse en Paz. Era un gran amigo, un gran ciudadano... y político también. Tenía todas las virtudes como para mantener una conversación en serio de política, de economía, de familia, de todo... Que en Paz descanses querido amigo. Te vamos a extrañar.

 †

DR. EDUARDO PORTA ABELENDA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025.Gracias por todo amigo. Fuiste una gran persona y excelente anfitrión. Q ue Dios te tenga en su santa gloria. Jesús Leguiza y sus hijos María de los Milagros y Lucio Leguiza llanos. Participan tu fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y familiares.

DR. EDUARDO AUGUSTO PORTA ABELENDA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Pedro Armando Zarate Montaña y flia, Alejandro Aníbal Zarate Montaña, lo despiden a Eduardo con mucha tristeza y cariño, acompañan a sus hijos, nietos y a las familias Porta y Abelenda en tan doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria.

 

