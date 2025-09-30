¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 00:00

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Su tío y padrino Germán Adolfo Mohando, su esposa Marita Barrios, sus primos: Ignacio y familia, María Paz y familia, Fátima y familia, participan con mucho dolor su fallecimiento, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma. 

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Carmen Arnolfo y sus hijos Martín, Analía, Sebastián y Diego Vera, participan con mucho dolor su fallecimiento, acompañando a sus seres más queridos en este momento. 

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Pablo Silva, Nora Kupervaser y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ratón. Rogamos oraciones en su memoria.

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. Querida Edith ante inmenso dolor por el fallecimiento de tu querido hijo, sólo nos queda abrazarte con muchísimo cariño y profunda tristeza, acompañándote. Con una oración por el por toda la familia: Adriana Mozzati, Pelusa Tomasella, Rita Mill, Rita Machado, Angelita Llano, Daisy Fagnani, Lidia piragini, Marcia Loprete, Cucuca Paré, Irene, Rubia y Marilyn Meana Colodrero.

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció 29 /09/ 2025. Raúl Seoane y Flia. Participan de su fallecimiento y acompañan en este momento a sus familiares. Rogando una oración por su eterno descanso.

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció 29 /09/ 2025. Quela, Rolando Seoane y Flia. Participan de su fallecimiento y acompañan en este momento a sus familiares. Elevando una plegaria al cielo en su memoria.

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció 29 /09/ 2025. Tu esposa Griselda Judith Toledo tus hijos Joaquín, Paola Belén yGermán Ernesto. Te amamos y recordaremos siempre. Lugar: Salón Velatorio Salom, exequias hoy 16hs Parque Azul.

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció 29 /09/ 2025. Tus padres Edith Ercilia Teresita Mohando y Ernesto Antonio Seoane.Participan con gran dolor su partida pidiendo al Señor por su eterno descanso.

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció 29/09/ 2025.Tus Hermanas, hermanos políticos y sobrinos, participan de su fallecimiento. Pidiendo al Señor por su lo reciba en su santa gloria.

JORGE DE LA TORRE

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025.  Dr. De La Torre Jorge Q.E.P.D Los vecinos del Edificio Torre Plaza participan con profundo pesar su fallecimiento pidiendo oración por su eterno descanso y consuelo para su familia.

JORGE GERMÁN DE LA TORRE MOHANDO

Q.E.P.D.

Falleció 29/09/ 2025.  Rita Abib de Machado, Pelusa Gotusso de Tomasella, Lila Ruiz de Benchetrit, Chela Ruiz, Marta Bernasconi de Gallino Yanzi y Marcela Fernández Capurro, participan con profunda pena el fallecimiento del hijo de su querida amiga Edith y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor.

