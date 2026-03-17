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DR. JUAN CARLOS VILLORDO

Por El Litoral

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 00:00

DR. JUAN CARLOS VILLORDO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/03/2026. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento elevando oraciones por su eterno descanso. 

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