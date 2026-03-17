†
DR. JUAN CARLOS VILLORDO
Q.E.P.D.
Falleció el 15/03/2026. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento elevando oraciones por su eterno descanso.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
DR. JUAN CARLOS VILLORDO
Q.E.P.D.
Falleció el 15/03/2026. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento elevando oraciones por su eterno descanso.