Revelaron gastos de lujo en una empresa del Estado

Los gastos y consumos de la tarjeta corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica (NASA) quedaron al descubierto en el informe que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante los Diputados. En ese documento, que se anexó al informe de 1.900 páginas que se le entregó a los legisladores tras un pedido de acceso a la información, aparecen consumos en free shops, hoteles de lujo, peluquerías, negocios de ropa fuera del país, discotecas y restaurantes en el extranjero.

Además, el informe revela que de esa cuenta corporativa se realizaron extracciones en efectivo en el exterior y en el país por más de 50 millones de pesos. Algunas de las extracciones se hicieron en dólares e incluso varias en el mismo día. Las transacciones de esa cuenta corporativa corresponden al período en el que Demian Reidel (foto), ex asesor y hombre de confianza de Milei, se desempeñó al frente de NASA, pero no se identifica quién las realizó. Abarcan el período que va desde marzo de 2025 a febrero de 2026. Reidel se fue de la compañía estatal tras varias denuncias por presuntos sobreprecios en licitaciones de servicios de limpieza en centrales nucleares.

El informe que se le entregó a los diputados con los gastos de la tarjeta corporativa tiene 58 páginas con todos los consumos y hace referencia a la cuenta 4338402. Se reveló tras un pedido de acceso a la información de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano.

Reidel salió a despegarse de la situación. "Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal”.