Funebres

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Por El Litoral

Lunes, 02 de diciembre de 2024 a las 00:00

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. Su hermana María Graciela, sus sobrinos Antonio y Mariela, y Fátima y sus sobrinos Nietos Camila, Santina, Genaro y Francesca, participan con pena su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. Lidia Romero Feris de Cotelo e hijos participan con pesar el fallecimiento de la querida Bea y acompañan a su hermana Graciela y demás familiares en triste momento, rogando oraciones a su memoria.

MARIA BEATRIZ MARÓTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/11/2024. María Isabel Romero Feris despide con profundo dolor a la querida Bea y acompaña a su amiga Graciela en este difícil momento.

