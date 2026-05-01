Manuel Adorni reiteró que no renunciará: "Hicieron una carnicería mediática"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a rechazar la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en su contra y ratificó que no renunciará a su cargo. Sostuvo que las acusaciones “no tienen sustento” y anticipó que quedarán desestimadas en la Justicia.

Las declaraciones se produjeron luego de su presentación del informe de gestión en el Congreso. El funcionario afirmó que las denuncias forman parte de una construcción mediática sin base judicial.

“Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones”, sostuvo en declaraciones radiales. También afirmó: “Todos los fines de semana me echan desde hace dos meses. Hicieron una carnicería mediática y voy a demostrar que se equivocaron”.

De esa manera, Adorni negó irregularidades en su patrimonio. “No solo no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, afirmó en relación con la investigación judicial en curso.

Viajes al exterior

También desmintió versiones sobre viajes al exterior. “Dijeron que estuve 15 días en Disney, pero no conozco Disney”, señaló. Y agregó: “Me dijeron que en 2024 estuve 15 días en Río. No voy hace 10 años”.

En esa línea, sostuvo que en los períodos mencionados se encontraba en funciones oficiales. “En esos días estaba dando conferencias de prensa”, afirmó.

El jefe de Gabinete también rechazó acusaciones sobre supuestas sociedades en el exterior. “No tengo nada, ni con Grandio ni con ningún otro. Es falso absolutamente”, aseguró.

Además, anticipó acciones judiciales por "espionaje". “Está claro que el legislador Rodolfo Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia de una procedencia sospechosa que tiene que explicar”, señaló.

Por último, insistió en su postura frente al caso. “No tengo nada que ocultar, soy un tipo decente”, afirmó, y remarcó: “Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron”.