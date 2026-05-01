Un campeón olímpico en Corrientes: Rubén Magnano habló del éxito como hábito

El entrenador campeón olímpico de básquet, Rubén Magnano, brindó una charla en la ciudad de Corrientes. La actividad se realizó este jueves 30 en el Auditorio Julián Zini y fue de acceso gratuito.

El encuentro titulado “El Oro Olímpico, una consecuencia” estuvo dirigido a dirigentes, entrenadores y jugadores. También contó con la participación del invitado especial Paolo Quintero, exintegrante de la selección nacional.

Durante la actividad, Magnano repasó su experiencia como entrenador y docente. “El éxito no es un acto aislado, sino un hábito construido día a día”, expresó ante el público presente.

Visitante ilustre

En el marco de su visita, el técnico que condujo a la selección argentina al oro olímpico en Atenas 2004 fue declarado visitante ilustre. La distinción fue otorgada por el Concejo Deliberante de la ciudad.

El reconocimiento fue entregado por el presidente del cuerpo legislativo local, Marcos Amarilla. Además, la Cámara de Diputados también lo distinguió por su trayectoria deportiva y profesional.

Del mismo modo, el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile remarcó el valor formativo de estas instancias. “Tratamos de llevar esa experiencia a nuestros jóvenes para que vean que se puede”, afirmó.