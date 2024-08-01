¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ANDA MABEL ROMERO

Por El Litoral

Jueves, 01 de agosto de 2024 a las 00:00

ANDA MABEL ROMERO

Q.E.P.D.

Falleció el 31/07/2024. Roque Ramon Rebak, María Cristina Piazza, sus hijos Matías y Sergio Andrés y familia participan su fallecimiento y acompañan a Mario, Marito y Nicolas en tan doloroso momento.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD