Corrientes refuerza la seguridad vial en Caá Catí con la entrega de equipamientos

La Subsecretaría de Seguridad Vial de Corrientes y la Municipalidad de Caá Catí firmaron un convenio de cooperación destinado a mejorar los controles, fortalecer la prevención y promover hábitos seguros en la vía pública.

El acuerdo fue formalizado en el marco de la Fiesta Provincial del Búfalo, donde , el intendente de Ituzaingó y gobernador electo, Juan Pablo Valdés, encabezó la entrega de cascos de seguridad para motociclistas.

Además, la Subsecretaría de Seguridad Vial provincial entregó un alcoholímetro, herramienta clave para reforzar los controles de tránsito y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol al volante.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas acciones buscan fortalecer la cultura vial, mejorar la prevención y acompañar a los municipios en la implementación de medidas que reduzcan la siniestralidad.