En Empedrado hay 30 familias autoevacuadas por las lluvias: cómo sigue la situación

Las intensas lluvias registradas en la zona de Empedrado dejaron como saldo 30 familias autoevacuadas en un sector rural, mientras que en el casco urbano de la localidad no se registran personas evacuadas, según confirmó el intendente Chara Echeverría.

El jefe comunal precisó que las familias afectadas se encuentran en la zona de Costa Grande, sobre un camino vecinal actualmente cortado, en el límite con la localidad de Berón de Astrada. “Son unas 30 familias que están estables, autoevacuadas en sus propios domicilios. Estamos en permanente contacto telefónico con ellas y realizando relevamientos para asistirlas”, indicó.

Echeverría explicó que el principal inconveniente en esa zona es la intransitabilidad del camino, lo que genera aislamiento. En ese sentido, señaló que el municipio avanza con la entrega de agua potable, lavandina y mercadería, mientras se gestionan soluciones técnicas junto a organismos provinciales para restablecer el acceso.

En cuanto a la situación dentro de Empedrado, el intendente destacó que no hay familias bajo agua y que la situación se encuentra controlada. No obstante, remarcó que cerca del 30% de la población sufrió inconvenientes durante el pico del temporal, cuando se registraron más de 300 milímetros de lluvia en menos de 12 horas, provocando anegamientos y serios problemas de escurrimiento.

Actualmente, el municipio ejecuta obras de desagüe en los sectores norte y noroeste de la ciudad, utilizando fondos propios y maquinaria alquilada, debido a la falta de equipos viales propios. “Estamos trabajando todos los días que el clima nos permite, sin parar, para dar respuesta a esta crisis hídrica”, señaló en Radio Sudamericana.

El intendente también valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y confirmó que mantiene gestiones con distintas áreas para asistencia técnica, sanitaria y de infraestructura, además de evaluar la llegada de maquinaria pesada para afrontar futuras contingencias.

Finalmente, Echeverría pidió a los vecinos acompañar al municipio en este contexto complejo y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad para superar la emergencia.