calor en Corrientes San Luis del Palmar Agustín Faraldo
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 2 de enero de 2026

Por El Litoral

Viernes, 02 de enero de 2026 a las 07:04

A lo Milei: un intendente correntino sorteó su primer sueldo

San Luis del Palmar registró el primer fallecido del año en siniestros viales

Forestadora Tapebicuá entró en concurso de acreedores: a cuánto asciende la deuda

Así se vivió el Año Nuevo en San Luis del Palmar en plena inundación

Denisse es la primera bebé nacida en 2026 en la ciudad de Corrientes

San Luis del Palmar: impulsan refugio temporal para mascotas rescatadas en la inundación

Registraron 96 casos de alcoholemia en todo el país por Año Nuevo
 

Últimas noticias

