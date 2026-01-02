¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes San Luis del Palmar Agustín Faraldo
calor en Corrientes San Luis del Palmar Agustín Faraldo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Boletín Oficial

El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

Luego de la aprobación del Senado, se publicó la reglamentación tanto del plan fiscal 2026 como la nueva normativa.

Por El Litoral

Viernes, 02 de enero de 2026 a las 07:24

Con un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026, sancionada de manera definitiva en una sesión especial del Senado realizada el 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

La norma, que había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados y fue avalada por la Cámara alta, establece en su artículo 4° un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, en contraste con ejercicios anteriores deficitarios. Además, proyecta gastos corrientes y de capital por aproximadamente $148.000 millones, con una fuerte asignación a servicios sociales.

Con un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026, sancionada de manera definitiva en una sesión especial del Senado realizada el 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

La norma, que había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados y fue avalada por la Cámara alta, establece en su artículo 4° un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, en contraste con ejercicios anteriores deficitarios. Además, proyecta gastos corrientes y de capital por aproximadamente $148.000 millones, con una fuerte asignación a servicios sociales.

La aprobación del Presupuesto contó con el respaldo del bloque oficialista de La Libertad Avanza, acompañado por PRO y diputados aliados del peronismo en algunas provincias. El kirchnerismo votó en contra de la iniciativa, considerada central para la gestión del presidente Javier Milei.

También rige desde este viernes la ley de Inocencia Fiscal

En el Boletín Oficial de este viernes, el Gobierno también promulgó la Ley de Inocencia Fiscal.

Esta nueva normativa sube el piso a partir del que se considera que un contribuyente está evadiendo impuestos, y eleva los valores a partir de los cuales los escribanos y los bancos están obligados a informar transacciones al ente recaudador.

Fuente: Perfil

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD