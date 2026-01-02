El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

Con un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026, sancionada de manera definitiva en una sesión especial del Senado realizada el 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

La norma, que había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados y fue avalada por la Cámara alta, establece en su artículo 4° un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, en contraste con ejercicios anteriores deficitarios. Además, proyecta gastos corrientes y de capital por aproximadamente $148.000 millones, con una fuerte asignación a servicios sociales.

Con un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026, sancionada de manera definitiva en una sesión especial del Senado realizada el 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

La norma, que había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados y fue avalada por la Cámara alta, establece en su artículo 4° un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, en contraste con ejercicios anteriores deficitarios. Además, proyecta gastos corrientes y de capital por aproximadamente $148.000 millones, con una fuerte asignación a servicios sociales.

La aprobación del Presupuesto contó con el respaldo del bloque oficialista de La Libertad Avanza, acompañado por PRO y diputados aliados del peronismo en algunas provincias. El kirchnerismo votó en contra de la iniciativa, considerada central para la gestión del presidente Javier Milei.

También rige desde este viernes la ley de Inocencia Fiscal

En el Boletín Oficial de este viernes, el Gobierno también promulgó la Ley de Inocencia Fiscal.

Esta nueva normativa sube el piso a partir del que se considera que un contribuyente está evadiendo impuestos, y eleva los valores a partir de los cuales los escribanos y los bancos están obligados a informar transacciones al ente recaudador.

Fuente: Perfil