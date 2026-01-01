Temperaturas más altas y lluvias normales: así será enero en Corrientes según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico climático trimestral para el período enero-febrero-marzo. Para Corrientes, las proyecciones indican precipitaciones dentro de los valores normales y temperaturas que se ubicarán entre normales y superiores a lo habitual para la temporada de verano.

Precipitaciones normales y temperaturas con valores normales y superiores. Fuente: Agromet.

Las previsiones vuelven a generar atención en la provincia luego de lo ocurrido en las últimas semanas. En diciembre, el pronóstico trimestral presentaba características similares, pero en Corrientes capital se acumularon más de 600 milímetros de lluvia, lo que derivó en inundaciones y graves complicaciones en distintas localidades.

Sin embargo, especialistas habían anticipado a El Litoral que se podrían desarrollar altos acumulados en cortos períodos como sucedió. Para el trimestre enero-febrero-marzo, el SMN prevé temperaturas normales a más cálidas en gran parte del país, incluida Corrientes, y lluvias dentro del rango normal, aunque con mayor probabilidad de períodos más secos que húmedos.

La Niña continúa activa en la región

En paralelo, los reportes del sistema ENSO confirman que el fenómeno de La Niña continúa activo tanto en el océano como en la atmósfera. Según los datos actuales, existe más del 50% de probabilidades de que se mantenga hasta febrero, aunque se trata de un evento de corta duración que tendería a condiciones neutrales hacia el otoño.

En Corrientes, la influencia de La Niña se manifiesta de manera leve y con efectos desiguales según la zona, una característica que distingue a este evento de otros episodios más intensos registrados en años anteriores.

La doctora en recursos naturales y observadora meteorológica Carolina Fernández López había explicado anteriormente a El Litoral que la provincia atraviesa esta fase desde septiembre, aunque su impacto se percibe con un desfase temporal.

“A partir de septiembre ya estuvimos viviendo en una fase Niña, hubo un pico más marcado en noviembre y acá en nuestra zona se refleja dos o tres meses después. Pero según indican los informes, en Corrientes tenemos una Niña muy leve y casi que no se nota en algunas zonas”, señaló.

Según detalló, la señal climática comenzó a hacerse más evidente en noviembre y se extendería a lo largo del verano.

Un verano con calor y lluvias irregulares

De cumplirse este escenario, la provincia podría atravesar un verano marcado por semanas de calor sostenido, precipitaciones irregulares y una alta variabilidad climática. Un contexto que obliga a mantener la atención puesta en los reportes oficiales y las alertas meteorológicas, en una región que aún arrastra las consecuencias de los recientes excesos hídricos.

Este tipo de pronóstico se construye a partir del análisis de modelos numéricos globales, modelos estadísticos nacionales y del seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Si bien no brinda precisiones diarias, permite identificar tendencias generales que sirven como referencia para la planificación y la prevención.

Presioná para ver el pronostico emitido por el SMN.